<p>Following several complaints by residents, a study done by the Public Works Department determined the need for new left-turn signals at the intersection.</p>

<p>Work to install the new traffic signal will begin on or around November 2. It is expected to take a few weeks to complete and is projected to cost $95,000.</p>

<p>Most of the work is expected to take place from 9 p.m. to 5 a.m. to reduce delays in the area.</p>

<p>If you have questions about the new traffic signal, please call the Richland County Ombudsman's Office at 803-929-6000.</p>

<p><i>Copyright 2020 WIS. All rights reserved.</i></p>